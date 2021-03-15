شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فيتا كلوب فى الكونغو .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الختامى على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب.

واستهل موسيماني مران الأهلي اليوم بمحاضرة مع لاعبي الفريق، شرح خلالها أهمية مباراة الغد وضرورة التركيز فيها بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام فيتا كلوب الكونغولي غدًا الثلاثاء، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز والعودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاث، لمواصلة مشوار الفريق، في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مباراة الغد، وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملًا، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم الاثنين، على أن يرتدي فريق فيتا كلوب صاحب الأرض زيه التقليدي المكون من القميص الأخضر والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق.