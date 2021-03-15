شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على جاهزية شيكابالا لمواجهة الترجى.. وتأهيل المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق قبل انطلاق المران على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واطمأن كارتيرون خلال الجلسة على جاهزية شيكابالا لمواجهة الترجي التونسي، بجانب جاهزية باقى اللاعبين لخوض اللقاء المهم فى مشوار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس المدرب الفرنسي استخدام الفهد الأسمر كورقة رابحة على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الترجى، فى ظل جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية، ويفضل كارتيرون عدم الدفع بشيكابالا فى التشكيل الأساسى.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة خاصة مع جهازه المعاون، قبيل انطلاق المران الختامي، وشرح المدير الفنى لمعاونيه خلال الجلسة برنامج الفريق فى مران اليوم والجمل الفنية والتكتيكية في التدريب.

وخاض حمزة المثلوثي تدريبات خاصة فى صالة الجيمانزيوم، حيث يعانى اللاعب من إصابة فى الكاحل، تسببت فى غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويلتقي الزمالك مع الترجي في التاسعة مساء الغد، باستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتسلح كارتيرون بـ"الكعب العالى" في مواجهاته أمام الترجى، حيث سبق لكارتيرون وواجه الترجى التونسى في 8 لقاءات، خلال قيادته للأهلى والزمالك والرجاء المغربى، حيث واجه "باب سويقة" مع المارد الأحمر في 4 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

كما قاد كارتيرون فريق الرجاء البيضاوى المغربى للفوز على الترجى بنتيجة 2 / 1 في 29 مارس 2019 ليحصد لقب السوبر الأفريقي حينها، ومع الزمالك، قاد كارتيرون ثلاث مواجهات أمام الترجى التونسى كانت المباراة الأولى في 14 فبراير 2020 بالسوبر الأفريقي وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 1 في الدوحة وأقتنص اللقب، ثم أطاح الزمالك بالفريق التونسى من ربع نهائي دورى الأبطال بعدما حقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 / 1 وخسر في رادس بهدف دون رد.