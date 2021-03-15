إيقاف 5 لاعبين.. لجنة الانضباط تعلن قرارت حازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارات حاسمة بعد واقعة شغب مباراة الشرقية للدخان والفيوم في مسابقة القسم الثاني التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف 5 لاعبين، وهم إسلام عماد إبراهيم، وجابر محمدي، وأيمن محمد محمود، وحسين خالد عبد الفتاح، من فريق الفيوم، ومن فريق الشرقية إيقاف أحمد تمساح، بواقع 8 مباريات لكل منهم.

كما شملت العقوبات إيقاف علاء إبراهيم مدرب الشرقية للدخان، ووليد عبد الهادي المشرف العام على الكرة في الفيوم بواقع 4 مباريات لكل منهما.

كما تم إيقاف أحمد بكري مدرب الفيوم 4 مباريات وغرامة ألف جنيه فقط بسبب طرده للسلوك غير الرياضية، بالإضافة إلى غرامة 5 آلاف جنيه على ناديه للتأخر في نزول الملعب ما تسبب في تأخير بداية اللقاء.

وتقرر كذلك نقل مباراتين للشرقية للدخان خارج ملعبه مع تغريمه 5 آلف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري إلى أرض الملعب دون إذن ليتسبب ذلك في تأخر استئناف المباراة بعد التوقف.