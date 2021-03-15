الزمالك يرتدي الأبيض في موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي.

ويستضيف الزمالك فريق الترجي غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وسيرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملا، بالقميص والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يرتدي الحارس الزي الأخضر.

أما الترجي سيرتدي زيه الأصفر والأحمر، ويرتدي حارسه الزي الأخضر الفاتح.

حضر الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، وعبد الله حسين الإداري، وإبراهيم حسين مسئول المهمات وغرف الملابس.

ويواجه الزمالك فريق الترجي في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن الزمالك خسر مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ويتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.