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الخنيسي: الزمالك من أقوى فرق أفريقيا.. والمدرب أراحنا من الدوري لتلك المواجهة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال طه ياسين الخميسي مهاجم الترجي التونسي، إن مباراة فريقه أمام الزمالك في دوري الأبطال، ستكون صعبة.

وأوضح الخميسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة، أن المباراة أمام واحد من أقوى فرق أفريقيا.

وأكمل: "نركز في المباراة بقوة، والمدرب معين الشعباني قام بإراحة عدد كبير من اللاعبين في مباريات الدوري من أجل التحضير لهذا اللقاء الهام".

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ5 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين، وتوينجيت السنغالي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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