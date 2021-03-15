الاتحاد يهزم البنك الأهلي بشق الأنفس ويدخل المربع الذهبي للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا صعبًا على نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري we المصري.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب روماريو ويليامز.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد الاتحاد السكندري لـ 25 نقطة لتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة بالمركز الرابع عشر.

يلعب الاتحاد السكندري بشكيل مكون من:

"محمد صبحي ،داميون لؤي، صبري رحيل، عمار حمدي، السيد سالم، خالد الغندور، فوزي الحناوي، أحمد مانجا، مروان عطية، إيمانويل اوكري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

"أحمد السعدني، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم، عاصم صلاح، فالديميرو استيرلا، معروف يوسف، محمد بسيوني، كريم بامبو، محمد مثناني، أحمد شرويدة".

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال أول 20 دقيقة من زمن اللقاء، مع وجود بعض الأفضلية لفريق البك الأهلي معتمدًا على سرعة ومهارة محمد بسيوني، والذي سقط في منطقة الجزاء لكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 28 سقط فوزي الحناوي مصابا في أرض الملعب ليدخل الجهاز الطبي لفريق الاتحاد ليطمئن على اللاعب، ليكون القرار هو خروج اللعب من أرض الملعب، ليدخل بعد ذلك ويستكمل اللقاء.

وقرر المدير الفني لفريق البنك الأهلي الدفع بموسى ديوارا بدلا من محمد بسيوني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 56 سجل داميون لوي هدفا لفريق الاتحاد مستغلا كرة عرضية حولها في شباك البنك الأهلي، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسجل روماريو ويليامز الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 76 بعد عرضية حولها اللاعب بقدمه في شباك مرمى فريق البنك الأهلي.