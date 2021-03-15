مدرب الترجي: كاتيرون مدرب كبير.. ولدينا فرصة لإقصاء مرشح للفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مجدي تراوي المدرب العام لنادي الترجي التونسي، أن فريقه في حالة جاهزية كاملة لملاقاة الزمالك غدًا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار تراوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، إلى أن فريقه يمتلك فرصة لإقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا عن طريق الفوز عليه في لقاء الغد.

وقال مدرب الترجي: "نعرف الزمالك جيدًا، وندرك أنه يريد تحقيق نتيجة إيجابية ولكننا جاهزون للقاء وخضنا مواجهتين في الدوري المحلي منذ أيام ماضية".

وأكمل: "هذه المباريات لها حسابات خاصة، دائمًا ما تكون قوية، لكن نمتلك فرصة الفوز وإقصاء فريق كبير ومرشح للبطولة مثل الزمالك خارج المنافسة".

واختتم: "باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب كبير ويعرف لاعبي الفريق جيدًا، ونحن أيضًا نعرفهم، ما يهمنا أن نكون في حالتنا الطبيعية خلال اللقاء".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الترجي غدًا، الثلاثاء، في استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.