الزمالك يصدر بيانا رسميا لكشف حقيقة الـ142 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدر الزمالك بيان رسميا يؤكد فيه أن حسابات النادي لا تحتوي على مبلغ الـ142 مليون جنيه، الذي أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي، أنه تم توفيره خلال الفترة الماضية.

وقال الزمالك في بيان: "تؤكد اللجنة التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال هذه الفترة غير صحيح".

وأضاف: "تؤكد اللجنة أن هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادي خلال الفترة الماضية، ومنذ تسلم اللجنة المسئولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول وباقي اللعبات بالنادي، بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادي اليومية".

وأكد: "توضح اللجنة أنه لا يوجد في حسابات النادي بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك".

وأتم الزمالك بيانه قائلا: "تهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي".