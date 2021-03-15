الأهلي يختتم الاستعداد لفيتا بمشاركة السولية وطاهر.. ومحاضرة من موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أنهى الأهلي استعداداته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها عصر الثلاثاء في الكونغو، حيث يستهدف الأحمر انتصاره الثاني في المجموعة.

الأهلي خاض مرانه الأخير على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا الذي يستضيف المباراة بعد 24 ساعة من موعد المران الرئيسي للفريق الأحمر حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران محاضرة فنية من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للاعبي الأهلي حثهم خلالها على بذل كل الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث، وشرح لهم طريقة اللعب والتعامل مع المنافس.

وشارك الثنائي العائد من الإصابة، طاهر محمد وعمرو السولية في المران بصورة طبيعية، بعد تأكيدات الجهاز الطبي بتعافيهما تماماً من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية.

ويتصدر فريق سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الأهلي وفيتا كلوب قبل مواجهة الفريقين معاً في الجولة الرابعة، بينما يتذيل المريخ السوداني برصيد نقطة وحيدة.