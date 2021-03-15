اخبار الرياضه

عيد: الزمالك لم يتأثر برحيل باتشيكو.. وكارتيرون ليس غريباً علينا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مواجهة الترجي التونسي باحثا عن الانتصار، وحصد النقاط الثلاث.

وقال "عيد" في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن الترجي فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عال، إلا أن الزمالك يلعب دائما من أجل المنافسة على الألقاب واعتلاء منصات التتويج.

وواصل عيد تصريحاته قائلا، أغلقنا صفحة مواجهة الترجي السابقة، وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وإسعاد جماهير الزمالك.

واختتم تصريحاته قائلا : الزمالك لم يتأثر برحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، وخاصة وأن باتريس كارتيرون ليس بغريب عن الفريق، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين، وسبق لنا وأن حققنا نتائج جيدة تحت قيادته.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا