كارتيرون: عودتي للزمالك قبل لقاء الترجي "مغامرة".. وتحدثت مع اللاعبين عن 3 أمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن قيادته للفريق في مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا تعد مغامرة في وقت صعب.

وأشار كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الاثنين، إلى أن مواجهة الترجي ستكون صعبة كونه يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين.

وقال المدرب الفرنسي: "سعيد للغاية بالعودة لقيادة الزمالك من جديد، عدت في وقت صعب خاصة أن الفريق جمع نقطتين من ثلاث جولات في دور المجموعات".

وأكمل: "كان بإمكاني العودة بعد مواجهة الترجي في الجولة الرابعة لكنني قررت خوض المغامرة، رغم امتلاك الفريق التونسي لعدد كبير من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "عندما عدت لم أجد اللاعبين في أفضل حال بدني؛ لذلك قررت العمل على الشق البدني بجانب الفني، عملنا في التدريبات بشكل فردي وجماعي للوصول لأفضل شكل ممكن قبل اللقاء".

وأردف: "تحدثت مع اللاعبين خلال الأيام الثلاث الماضية حول ضرورة الاستمتاع باللعب وعودة الثقة والروح القتالية خلال المباريات المقبلة".

واختتم: "لا بديل عن الفوز في لقاء الترجي، أثق تمامًا في قدرة اللاعبين على تجاوز الفترة الحالية وتحقيق أفضل نتائج ممكنة".

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي الترجي التونسي غدًا، الثلاثاء، في القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.