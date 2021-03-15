شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر يرتدي الزي التقليدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي الذي اليوم الإثنين، أسفر عن ارتداء فريق الأهلي لزيه التقليدي في مباراة الغد، وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر كاملاً.

ومن المقرر أن يرتدي فريق فيتا كلوب صاحب الأرض زيه التقليدي المكون من القميص الأخضر والشورت الأسود بينما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على حضور الفريقين أرض الملعب قبل المباراة بـ٩٠ دقيقة. كما تم الاتفاق على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعُقد الاجتماع الفني بمقر إقامة طاقم تحكيم مباراة الغد، وحضره من الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب في الثالثة عصر غد الثلاثاء على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.