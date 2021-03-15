شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يقود مران زد والإدارة تعتمد تشكيل الجهاز المعاون له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد اسماعيل يوسف المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي زد المران الاول بعد تعيينه مديرًا فنيًا للفريق خلفا لاسامة نبيه الذي انتقل رسميا للجهاز الفني المعاون لنادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون

وعقد تيجانا مصر جلسه امس مع ادارة نادي زد وقدم لهم التشكيل النهائي لجهازه المعاون والذي اعتمدته الادارة رسميا والذي تكون من وليد صلاح الدين مديرا للكره ومحمد صبري مدرب عام واحمد سمير مدرب مساعد وشريف اسلام مدير اداري وايمن فريد طبيبا

وسادت حالة من التفاؤل بين لاعبي زد. بعد قيادة اسماعيل يوسف المران اليوم وجلسته مع اللاعبين الذين تعاهدوا علي بذل ما بوسعهم لتحقيق أهداف مديرهم الفني الجديد

وتعول ادارة نادي زد علي حالة الانسجام بين اسماعيل يوسف وجهازه المعاون من جه وبين تيجانا واللاعبين من جهة اخري خصوصا وانه كان دائم التواجد مع الفريق طوال فترة قيادة اسامة نبيه للفريق