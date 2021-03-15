شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والاتحاد في مهمة خاصة أمام العين وقاهر الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث النصر والاتحاد عن بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يستقبلان الاثنين العين والفتح على ملعبي مرسول بارك في الرياض، والملك عبدالعزيز في مكة المكرمة. ويحظى النصر والاتحاد بترشيحات الأغلبية في بلوغ المباراة النهائية، وتحقيق أحدهما للقب، بيد أن ذلك مرتبط بتخطي دوري الربع والنصف النهائي. ويبدو النصر متفوقاً على نظيره العين، قياساً بنتائج الدوري، وما يمتلكه الأول من عناصر رغم غياب أيقونته الأرجنتينية مارتينيز بداعي الإصابة التي لحقت به في المباراة الدورية الماضية أمام الأهلي. وفي المقابل يدخل الاتحاد منتشياً بسلسلة انتصاراته في الدوري، والذي بات منافساً قوياً فيه بعد الفوز على الشباب 2-1 وإزاحة الأخير عن الصدارة لمصلحة الهلال بفارق الأهداف. وبلغ الاتحاد هذا الدور بعد إقصاء الوحدة 3-0، وتأهل الفتح على حساب الهلال بثنائية مراد بتنا وسفيان بن دبكة دون رد، وكان آخر لقاء جمع الفريقين قد كسبه الاتحاد 4-1 دورياً، وتعادلا في مواجهة الدور الأول 2-2، وخلال مسيرة المدرب كاريلي في الملاعب السعودية لم يخسر من الفتح، حيث فاز عليه مرة وتعادل في 3 مباريات منها مباراة عندما كان مدرباً لفريق الوحدة. وعلى الرغم من ذهاب الترشيحات للاتحاد، إلا أن الفتح بطل مواجهة ثمن النهائي يملك جميع الأدوات لتكرار المفاجأة، إذا وجد الفرصة أمام مرمى الحارس غروهي.