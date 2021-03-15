شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يكرم المساهمين بدعم الأنشطة التراثية والمجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي الذيد في حفل نظمه بمقره، المساهمين بدعم ورعاية الأنشطة الثقافية والمجتمعية والتراثية بالنادي في إطار رؤيته الرامية إلى تكامل أدوار النادي الرياضية إلى جانب الثقافية والمجتمعية.

وشهد حفل التكريم سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي بنادي الذيد، وقد كرما كلاً من سعيد سالم الطنيجي وعبيد خليفة الطنيجي وسعيد مطر بن دلموك وخليفة سيف الفراري، وتمت الإشارة إلى أهمية التكريم تقديراً من النادي لجهودهم وإنجاحهم أنشطة النادي التراثية والثقافية والمجتمعية.

وأشاد ابن هويدن بجهودهم وتعاونهم في أنشطة النادي الثقافية والتراثية والمجتمعية خلال موسم 2019-2020 وأدوارهم المتواصلة في خدمة أهداف النادي.