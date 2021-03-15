شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة زايد لأصحاب الهمم منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021، والتي تأتي برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 15 وحتى 25 مارس، على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين.

ويشارك في منافسات البطولة التي تقام للمرة الخامسة على أرض الدولة وللمرة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 157 مشاركاً، منهم 91 لاعباً و34 لاعبة يرافقهم مدربوهم، ورؤساء الوفود الذين يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى 29 يمثلون الاتحاد الدولي للعبة والحكام والقضاة.



رماية فئة المكفوفين للمرة الأولى

ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوع بين المسدس والبندقية ناري (سكتون) وضغط الهواء، لمسافات وأوضاع مختلفة، وتستمر إضافة فئة رماية الأطباق التي أدرجت ضمن برنامج البطولة الثالثة على أرض الدولة عام 2018، بينما البطولة الحالية تشهد للمرة الأولى إدراج منافسات رماية فئة المكفوفين، إضافة إلى المشاركة النسائية لبطلتين من منتخب الدولة.

طوكيو 2021

وتعد منافسات البطولة فرصة مناسبة للأبطال المؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، وفي كافة المنافسات الدولية، وفرصة للاتحاد الدولي للعبة لاختبار تنظيم بطولة عالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19، حيث تخضع المنافسات للتحكيم ورقابة الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم، للإشراف على سير البطولة ونتائجها.

وثمّن عبدالله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا، اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان الإماراتي وبنائه كركيزة أساسية للنهضة والتقدم، وتشمل الرعاية والاهتمام فئات المجتمع الإماراتي بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص.

الفقاعة الصحية

وأشار الكمالي إلى أن البطولة تقام هذا العام عقب إرجاء تنظيمها العام المنصرم، نظراً للظروف القهرية الطارئة التي ألمت بكافة دول العام جراء انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد ـ 19، حيث تم الاتفاق مع الجهات المعنية ومنها الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، والسلطات المحلية في الدولة، على تنظيم البطولة هذا العام مع تطبيق نظام صارم وسلسة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لاسيما من وفود الدول سواء اللاعبين أو المسؤولين، حيث يدخل جميع المشاركين في البطولة في فقاعة صحية طوال فترة البطولة.

وأضاف: «تم التأكيد لكافة المشاركين من الوفود الرسمية (اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية، وكافة أعضاء اللجان العاملة في البطولة) ضرورة الخضوع لنظام الفقاعة الصحية، وعدم السماح لأي فرد في تلك المنظومة بمغادرة البطولة طوال أيام المنافسات، ومنع التواصل المباشر مع أي فرد خارج البطولة، وتطبيق التباعد الاجتماعي في حافلات النقل الجماعية المخصصة لنقل المشاركين مع تحديد مسارها ما بين فندق الإقامة ومقر منافسات البطولة في نادي العين للفروسية والرماية الجولف».



وثمنت الدكتورة بشرى الملا المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تنظيم هذه البطولة العالمية للسنة الخامسة على التوالي، ما يؤكد نجاح الدورات السابقة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها في تمكين أصحاب الهمم، وتقديم كل وسائل الدعم لفريق منتخبنا والوصول به إلى منصات التتويج، لاسيما أن المسابقة تستقطب أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم، ما يسهم بشكل كبير في خلق أجواء من التنافس بين الأبطال على تقديم كل ما لديهم من طاقة، للفوز والحصول على المراكز الأولى.

من ناحيته قال إسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مدير البطولة، إن الترتيبات لهذا الحدث الاستثنائي قطعت شوطاً بعيداً وتضطلع بها مؤسسة زايد العليا بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، حرصاً على بلوغ النجاح المنشود، انطلاقاً من التميز الرائع الذي تحقق في استضافة وتنظيم البطولات الأربع السابقة.

جدول البطولة

ويبدأ توافد الفرق والوفود المشاركة من يوم 14 مارس الحالي، ويتم منح كل اللاعبين فرصة التدريب على ميادين البطولة في توقيتات متباعدة يومي 16 و17 مارس، مع عمل التصنيف من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بينما يقام الاجتماع الفني بإشراف الحكم العام، لعرض التعليمات وشروط البطولة وتوزيع أرقام الصدر في 17 مارس بمقر فندق الإقامة، وتنطلق المنافسات والنهائيات في 18 حتى 24 مارس الذي يشهد اختتام المنافسات.



اللجنة الفنية



ولضمان سير العمل على أعلى مستوياته وإخراج الحدث بالصورة التي تليق بسمعة دولة الإمارات بوجه عام، وبمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بوجه خاص، حيث النجاحات السابقة للبطولة خلال أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 والإشادة الدولية من الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم، يأتي عمل اللجنة الفنية بالإشراف فنياً على البطولة، حيث تقوم اللجنة بتلك المهمة، وباعتماد تسجيل لاعبي الدول المشاركة، وفحص جميع الأجهزة والأدوات التي تستخدم، ومراقبة الحكام أثناء المنافسات، ومتابعة إعلان النتائج مع التأكد من مراعاة القانون الدولي الخاص برماية أصحاب الهمم.

الدول المشاركة هي:

بوتان، وكرواتيا، وكوبا، والتشيك، واليونان، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وإسرائيل، وإيطاليا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، وبيرو، والبرتغال، وروسيا، والسعودية، وإسبانيا، وتايلاند، وتركيا، وأوكرانيا، وأوزباكستان، واليونان، إضافة إلى منتخب الإمارات.