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بيراميدز يخوض مرانه الأول باستاد تنزانيا قبل مواجهة نامونجو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض منذ قليل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أول تدريباته فى تنزانيا على الملعب الوطنى الذى سيستضيف لقاء الفريق وناموجو في الثالثة مساء الأربعاء فى ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل قمة مجموعته بعد الفوز بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي بالجولة الأولى.

 

جاء المران الذى خاضه بيراميدز تحت قيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، خفيفا بعدما فضل الجهاز الفنى أن يتعرف اللاعبون على أرضية الملعب.

 

وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه على ملعب المباراة الثلاثاء، ولكن تقرر إقامته اليوم، الاثنين، فى ظل انشغال استاد تنزانيا الوطني غداً بمباراة سيمبا التنزاني والمريخ السوداني فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وبالتالى تقرر تبديل المران بالملعب الرئيسي.

 

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز تدريبه الختامى بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة غدًا الثلاثاء، والذى سيضع خلاله المدير الفنى خطة اللقاء.

 

من جهته حرص السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا وأعضاء السفارة المصرية، على حضور تدريب بيراميدز، ورحب أعضاء السفارة ببعثة بيراميدز فى تنزانيا، وخالد بدر رئيس بعثة فريق الكرة فى دار السلام، الذى وجه الشكر للسفارة على دعمها للفريق منذ وصوله إلى العاصمة التنزانية.
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مران فريق نادى بيراميدز فى تنزانيا 

 

أول تدريب لبيراميدز فى تنزانيا
أول تدريب لبيراميدز فى تنزانيا

 

بعثة المريخ تلتقى بيراميدز فى تنزانيا (2)
بعثة المريخ تلتقى بيراميدز فى تنزانيا (2)

 

بيراميدز يخوض مران على ملعت تنزانيا
بيراميدز يخوض مران على ملعت تنزانيا

 

تدريب بيراميدز
تدريب بيراميدز

 

سفير مصر فى تنزانيا فى تدريب بيراميدز
سفير مصر فى تنزانيا فى تدريب بيراميدز

 

سفير مصر فى تنزانيا وعمرو بسيونى
سفير مصر فى تنزانيا وعمرو بسيونى

 

مران فريق بيراميدز
مران فريق بيراميدز

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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