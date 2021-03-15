التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى والاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين البنك الأهلى والاتحاد السكندرى فى المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء الشوط الأول متوازنا بين الفريقين، ولم يستطع أى فريق فرض سيطرته على الآخر، في الشوط الذى شهد أكثر من إصابة للاعبى الفريقين، وأبرزهم محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى الذى غادر على إثرها المباراة.

ودخل الاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوى، صبرى رحيل، فوزى الحناوى، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى، مروان عطية، ايمانويل اوكوي

خط الهجوم: رزاق سيسيه

بينما جاءت تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: احمد السعدني

خط الدفاع: عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد النسناسي.

خط الوسط: فالديميرو ستريلا، معروف يوسف، احمد ياسين، احمد شرويدة، وبامبو

الهجوم: محمد بسيوني

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه سموحة صاحب المركز السابع، فى المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.