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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع شعار تحدى الظروف الصعبة بالتدريب الأخيرة قبل مواجهة فيتا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر لاعبو النادى الأهلى تحدى ارتفاع درجات الحرارة فى التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب الكنغولى فى المباراة المرتقبة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها غداً.
وشاركت الصفحة الرسمية للأهلى متابعيها وجمهورها بصور من كواليس مران الفريق اليوم، عبر موقع تويتر، والتى ظهر فيها اللاعبون وهم يواجهون درجات الحرارة المرتفعة بالمياه الباردة، من أجل العودة بالثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية التى يحمل لقبها.
وكان الأهلى قد تقدم باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وجاء احتجاج الأهلى متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولى «الكاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دورى أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.
جانب من التدريبات
لحظة وصول اللاعبين لملعب التدريبات
يأتي ذلك بالرغم من أنه سبق وخاض الأهلى مواجهته أمام سيمبا التنزانى على ملعب الأخير بحضور 25 ألف مشجع من جماهيره، فى الوقت الذى لم يتم السماح للأهلى بدخول أى عدد من جماهيره فى المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السودانى يوم16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.
وجاء فى احتجاج الأهلى أيضًا، أن نادى فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفنى أنه تم تحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلى فى الثانية ظهرًا فى درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعى؛ لأن لاعبى الأهلى لم يعتادوا اللعب فى هذه الأجواء، وردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة فى التاسعة مساءً فى أجواء باردة، فى الوقت الذى يعلم فيه «كاف» أنه هو الذى حدد موعد انطلاق مباريات الأهلى التى أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.
مران الاهلى اليوم
جانب من تدريبات الاهلى فى الكونغو