شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع شعار تحدى الظروف الصعبة بالتدريب الأخيرة قبل مواجهة فيتا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر لاعبو النادى الأهلى تحدى ارتفاع درجات الحرارة فى التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب الكنغولى فى المباراة المرتقبة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها غداً.

وشاركت الصفحة الرسمية للأهلى متابعيها وجمهورها بصور من كواليس مران الفريق اليوم، عبر موقع تويتر، والتى ظهر فيها اللاعبون وهم يواجهون درجات الحرارة المرتفعة بالمياه الباردة، من أجل العودة بالثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية التى يحمل لقبها.

وكان الأهلى قد تقدم باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء احتجاج الأهلى متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولى «الكاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دورى أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.



جانب من التدريبات



لحظة وصول اللاعبين لملعب التدريبات

يأتي ذلك بالرغم من أنه سبق وخاض الأهلى مواجهته أمام سيمبا التنزانى على ملعب الأخير بحضور 25 ألف مشجع من جماهيره، فى الوقت الذى لم يتم السماح للأهلى بدخول أى عدد من جماهيره فى المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السودانى يوم16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.

وجاء فى احتجاج الأهلى أيضًا، أن نادى فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفنى أنه تم تحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلى فى الثانية ظهرًا فى درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعى؛ لأن لاعبى الأهلى لم يعتادوا اللعب فى هذه الأجواء، وردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة فى التاسعة مساءً فى أجواء باردة، فى الوقت الذى يعلم فيه «كاف» أنه هو الذى حدد موعد انطلاق مباريات الأهلى التى أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.



مران الاهلى اليوم