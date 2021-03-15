شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: المنتخب يعانى من الإجهاد وضغط المباريات.. واستبعاد أى لاعب ليس نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه وأعضاء جهازه الفني، يتابعون كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة المهمة فى مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف البدرى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الجهاز الفنى ينظر لتخطى هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ثقته الكاملة فى المجموعة التى ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا والتى أكد صعوبتها فى ظل رغبة الخصم على استغلال فرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر فى شكل استعداداتهم الأخيرة .

وأضاف مدرب المنتخب، أن الفرصة متاحة لجميع اللاعبين وباب المنتخب مفتوح أمامهم، موجها رسالة بأن خروج أى لاعب من الحسابات خلال هذه الفترة لا يعنى الخروج من تفكير الجهاز الفني، وأن كل مرحلة لها أهدافها الخاصة وحساباته الفنية المختلفة.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.