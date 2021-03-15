شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: الزمالك لم يتأثر برحيل باتشيكو وكارتيرون ليس غريبا علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد، ظهير أيمن الزمالك، على أهمية مباراة الترجى التونسى المقرر لها غدا الثلاثاء فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد عيد فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إن لقاء الغد قوى لأنه أمام منافس من العيار الثقيل، ولكن الزمالك فريق كبير ويلعب دائماً لتحقيق المكسب فقط ونستهدف الوصول للمباراة النهائية فى أى بطولة.

وأضاف أحمد عيد أن الزمالك جاهز لمباراة الترجي وتم نسيان نتيجة مباراة الذهاب نهائيا، مشدداً على أن الفريق لم يتأثر برحيل البرتغالى جايمى باتشيكو، كما أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد ليس غريباً على اللاعبين وكان يتواجد فى القيادة الفنية للفريق منذ فترة قصيرة.

وأكد أحمد عيد أن لاعبى الزمالك قادرون على تحقيق الفوز على حساب الترجى وحصد النقاط الثلاث للمباراة، وإنهاء حالة الضغوطات التى يتعرض لها اللاعبون فى الفترة الحالية.

ويحتاج الزمالك للفوز على الترجى لإعادة ترتيب أوضاعه بالمجموعة فى ظل امتلاك الأبيض نقطتين فقط بعد خوض 3 جولات بينما يحتل الترجى الصدارة بـ 7 نقاط ويأتى مولودية الجزائر وصيفا بـ 5 نقاط.

وتلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجى التونسي.