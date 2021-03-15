شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الترجى: مواجهة الزمالك هى الأقوى.. ونسعى للفوز بالثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه ياسين الخنيسى، لاعب الترجى التونسى، أن مباراة الزمالك المقرر لها غدا فى دورى أبطال أفريقيا قوية لأنها تجمع أقوى فريقين فى أفريقيا.

وأضاف الخنيسى فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق المباراة، أن لاعبى الترجى يركزون جيداً لحسم المباراة والحصول على 3 نقاط تساهم فى تأهل الفريق للدور التالى، موضحاً أن المدير الفنى للفريق أراح لاعبيه فى مباراة الدورى التونسى استعدادا لمواجهة الزمالك وهو ما يعكس أهمية اللقاء.

وعلى صعيد المباراة، تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجى التونسي، حيث يلتقى الزمالك مع الترجى فى المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

جاء ذلك على الرغم من وجود موافقة سابقة من "كاف" لحضور الجماهير، ولكن تم التراجع عنها فى اللحظات الأخيرة بسبب قرار المكتب التنفيذى للكاف خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.

وحاول مسئولو الزمالك إثناء الكاف عن قراره والموافقة على حضور الجماهير للمباراة، خاصة أن الإدارة وعدت أعضاء الجمعية العمومية بحضور عدد منها للمباراة لمؤازرة الفريق الأبيض أمام بطل تونس، وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل ضرورة تحقيق الفوز وتعويض التراجع فى النتائج الأفريقية بدور المجموعات لدورى الأبطال واحتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الترجى لإعادة ترتيب أوضاعه بالمجموعة فى ظل امتلاك الأبيض نقطتين فقط بعد خوض 3 جولات بينما يحتل الترجى الصدارة بـ 7 نقاط ويأتى مولودية الجزائر وصيفا بـ 5 نقاط.