شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أمير الشعراء يكتب قصيدة فى لاعب رفع الأثقال السيد نصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعد دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى أمستردام عام 1928 أول نسخة تشارك بها مصر فى البطولات الأولمبية، بكثير من الألعاب منها رفع الأثقال، ومن بين لاعبى هذا المنتخب اللاعب السيد نصير الذى كان يبلغ من العمر 23 عاما وقتها .

وحقق نصير المركز الأول والميدالية الذهبية فى رفع الاثقال، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية .

وأشاد أمير الشعراء أحمد شوقى بالسيد نصير فى قصيدة شهيرة له يقول فيها "شرفا نصير ارفع جابينك عاليا .. وتلق من أوطانك الأكليلا.. إن الـذى خلق الحـديد وبأسـه... جعل الحـديد لساعديـك ذليلا .. قـل يـانصـير وأنت بـر صـادق... أحمـلت إنسانـا عليك ثقيـلا، وذلك بعد الانجازات و الالقاب لتى حققها فى رفع الاثقال على المستوى العالمى .

وتوالت بطولات اللاعب حيث توج ببطولة العالم عام 1929، و ذهبية العالم بميونخ 1930، وبطولة العالم بلوكسمبورج 1931، ونظرا لإنجازاته حصل على وسام النيل فى بداية الأربعينات ووسام الرياضة من الرئيس جمال عبد الناصر اكتوبر عام 1965 وتم تعيينه وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة فى 1956 .

توفى السيد نصير فى عام 178 وهو فى التاسعة و الستون من عمره، ليترك خلفه تاريخ حافل بالإنجازات والألقاب فى مختلف المحافل الدولية والأفريقية.