شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المريخ السودانى تلتقى بيراميدز باستاد تنزانيا الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة فريق نادى المريخ السوداني على تحية لبعثة بيراميدز خلال وجودها فى استاد تنزانيا الوطنى لخوض المران الأول بالعاصمة دار السلام، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة نومونجو فى الكونفدرالية.

والتقت بعثة بيراميدز ببعثة المريخ السوداني خلال وجود الأشقاء فى الملعب استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى غدا في دور المجموعات لدوري الأبطال، فيما يلتقى بيراميدز بنظيره نومونجو فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

من جهته رحب خالد بدر رئيس بعثة بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي ببعثة المريخ السوداني، فى حضور عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ووليد مهدى مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وأكدت البعثة السودانية، التى يرأسها عمر محمد عبد الله وأنس نصر مدير الكرة، على قوة العلاقة بين الشقيقين والروابط الوطيدة التي تجمع الكرة المصرية وشقيقتها السودانية.

ووصل منذ قليل فريق بيراميدز إلى ملعب تنزانيا الوطنى لخوض أول تدريب جماعى، نظرًا لعدم التمكن من خوض التدريب غدًا الثلاثاء قبل المباراة، بسبب إقامة مواجهة المريخ وسيمبا فى دورى الأبطال.