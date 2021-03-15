شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: رفضت العودة للزمالك بعد لقاء الترجى ولم أجد اللاعبين بأفضل حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، سعادته بالعودة لتدريب الفريق الأبيض مجددا، موضحا أنه عاد رغم علمه بصعوبة الموقف والمهمة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون فى المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والترجي، "الفريق جمع نقطتين فقط من أصل 9 نقاط، ومقبل على مباراتين أمام الترجى غدا ثم مولودية الجزائر خارج الديار، وهدفنا الحالى هو الاستمرار فى البطولة والتأهل للدور التالي"،

وأضاف كارتيرون، "كان من الممكن أن أعود للزمالك بعد لقاء الترجى، ولكنى فضلت التواجد وخوض المغامرة للنهاية.. بعد عودتى للزمالك ولم أجد اللاعبين فى أفضل حالة بدنية وحرصت على رفع النواحى البدنية والفنية بشكل فردى وجماعى لتحقيق نتيجة إيجابية، فى مباراة الغد وحديثى مع اللاعبين خلال الأيام الماضية كان عن ضرورة الاستمتاع باللعب وعودة الثقة والروح القتالية فى جميع المباريات".

وشدد المدرب الفرنسى على أنه سيخوض مباراة الترجي لتحقيق الفوز فقط، دون أى حسابات أخرى، ولديه ثقة مطلقة فى قدرة لاعبى الزمالك على تحقيق ذلك والتأهل للدور المقبل بدورى الأبطال والمنافسة على حصد اللقب.

ويحتاج الزمالك للفوز على الترجى لإعادة ترتيب أوضاعه بالمجموعة فى ظل امتلاك الأبيض نقطتين فقط بعد خوض 3 جولات بينما يحتل الترجى الصدارة بـ 7 نقاط ويأتى مولودية الجزائر وصيفا بـ 5 نقاط.