الامارات | استدعاء "انييستا الجديد" إلى منتخب إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء "انييستا الجديد" إلى منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى مدرب اسبانيا لويس انريكه لاعب وسط برشلونة الشاب بيدري الى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمبارياته الثلاث ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو ضمن تصفيات القارة الاوروبية المؤهلة الى مونديال 2022.

ولطالما شبّه النقاد بيدري بمايسترو برشلونة السابق أندريس انييستا.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط ليفربول الانجليزي تياغو الكانتارا وظهير ايسر برشلونة جوردي ألبا.

ويعود البا الى تشكيلة المنتخب للمرة الاولى منذ عودة انريكه ليشغل منصب المدرب عام 2019، في حين لم يكن الكانتارا ضمن التشكيلة الاخيرة في معسكر نوفمبر الماضي.

وتلتقي اسبانيا مع اليونان في غرناطة في 25 الحالي، قبل ان تلتقي جورجيا خارج ارضها بعدها بثلاثة ايام، ثم مع كوسوفو في اشبيلية في 31 من الشهر الحالي.



التشكيلة الرسمية

- لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر ينايتد الانجليزي)، اوناي سيمون (اتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الانجليزي)

- للدفاع: بدرو بورو (سبورتينغ البرتغالي)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، اينيغو مارتينيس (اتلتيك بلباو)، خوسيه غايا (فالنسيا)، اريك غارسيا (مانشستر سيتي الانجليزي)، جوردي البا (برشلونة)، دييغو يورنتي (ليدز الانجليزي).

- للوسط: فابيان رويس (نابولي الايطالي)، بسدري وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الانجليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (اتلتيكو مدريد)، سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس)، تياغو الكانتارا (ليفربول الانجليزي).

- للهجوم: داني اولمو (لايبزيغ الالماني)، ميكل اويارسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس (مانشستر سيتي الانجليزي)، جيرار مورينو (فياريال)، الفارو موراتا (يوفنتوس الايطالي)، براين خيل (ايبار).



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