شكرا لقرائتكم خبر عن هداف المحلة ينفي مفاوضات الأهلي والزمالك معه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد الشيخ، مهاجم وهداف فريق الكرة بنادي غزل المحلة الأنباء المترددة حول وجود مفاوضات من القطبين الأهلي والزمالك معه.

وقال الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية:« لم يفاوضني أحداً من الأهلي والزمالك وأركز الاّن مع فريقي غزل المحلة فقط»

وتابع:«خالد عيد، المدير الفني للمحلة، هو كلمة السر في تألقي وعودتي لمستواي المعهود».

وواصل:«عيد طالبنا بضرورة مواصلة النتائج المميزة وعدم الغرور بعد الفوز على الزمالك في فبراير الماضي بمنافسات الدوري الممتاز».

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بعد فوزه على المقاولون العرب أمس الأحد بهدف نظيف جاء بواسطة أحمد الشيخ.

ولعب الشيخ بصفوف الاتحاد السكندري وطنطا وإف سي مصر "زد" قل الانضمام لصفوف المحلة هذا الموسم.