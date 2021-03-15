شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يهدد بشكوي فيتا كلوب فى حالة مخالفتة قرار «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مسؤولي نادي فيتا كلوب الكونغولى بعد دخول الجماهير إلى ملعب مباراة الاهلى وفيتا كلوب المقرر أن تجمع الفريقين غدا فى الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ورغم مطالبة كاف بعدم دخول جماهير المباراة أعلن نادي فيتا كلوب الكونغولي حضور 3 آلاف مشجع مباراة الأهلي المصري غداً الثلاثاء، بالجولة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لبيان رسمي صادر من نادي فيتا كلوب قالت باستين كازادي، رئيسة النادي: إنه لا يجب الالتفات للشائعات التي يرددها البعض بأن الاتحاد الأفريقي «كاف» ألغى الحضور الجماهيري في لقاءات دوري أبطال أفريقيا وأضافت: مباراة الأهلي ستقام بحضور 3 آلاف مشجع بعد الحصول على موافقة الكاف، وننتظر دعم جمهورنا لتحقيق الفوز.

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وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد أخطر سيمبا بعدم حضور جماهيره في لقاء المريخ السوداني، في إطار منافسات نفس الجولة فى المجموعة الأولى.

وهدد النادي الاهلى بتقديم شكوي الى الاتحاد الأفريقي ضد نادي فيتا كلوب فى حالة دخول هذا الكم الكبير من جماهيره المباراة خصوصا بعد قرار الاتحاد الأفريقي.

ويأتي موقف المجموعة الأولى بتصدر سيما التنزاني صدارة المجموعة بـ7 نقاط ثم فيتا كلوب فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي بينما يتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.