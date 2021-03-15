شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصف زميله له بأن لديه قدم يسرى أفضل من صلاح.. «شاكيري»: أنا الأفضل في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول على وصف زميله أندي روبرتسون له بأنه صاحب أفضل قدم يسرى في صفوف الحمر، وأفضل من محمد صلاح.

وقال شاكيري لـ«شبكة سكاي سبورتس»: «قدمي اليسرى ليست سيئة لأكون صادقًا، ولقد أظهرت ذلك في التدريبات من خلال الركلات الحرة أو عندما أسجل من ركلة ركنية. ربما لهذا السبب يقولون إنني الأفضل».

وأضاف شاكيري: «لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، لذلك لا أحب أن أقول إنني الأفضل»

كان روبرتسون مدافع ليفربول قد قال إن شاكيري لديه أفضل قدم يسرى في تشكيل ليفربول متفوقًا حتى على محمد صلاح هداف الفريق.

وظهر الدولي السويسري في 18 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، سجل هدفا وصنع 4.

شاكيري : قدمي اليسرى الأفضل في ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء يوم الإثنين.