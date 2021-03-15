شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الاهلى.. تعرف على موعد مباراة سيمبا و المريخ السودانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق ومشجعي النادى الاهلى، متابعة مباراة سيمبا التنزانى والمريخ السوداني ضمن الجولة الرابعة، المجموعة الاولى، دوري أبطال افريقيا والمقرر أن تقام الثلاثاء الثالثة عصرًا.

وتمثل مباراة سيمبا و المريخ أهمية كبيرة عند جماهير الاهلى من اجل بحث موقف النادي الاهلى فى المجموعة بعد تعادلة الجولة الماضية امام فيتا كلوب وسبقها الهزيمة امام سيمبا التنزانى مما وضع الفريق الاهلاوى فى موقف صعب محتلا المركز الثالث فى المجموعة ب4 نقاك وهو نفس رصيد فيتا كلوب بينما يحتل سيمبا الصدارة ب7 نقاط .

اقرأ أيضًا: الأهلي يكشف حقيقة غياب محمد هاني عن فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

و من المقرر أن تقام مباراة سيمبا مع المريخ الثلاثاء عند الثالثة عصر بتنزانيا وهو نفس موعد مباراة الاهلى وفيتا كلوب .

ويبحث لاعبى الاهلى عن العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على فرصة فى التأهل لدور الثمانية لدورى ابطال افريقيا و المنافسة على لقب البطولة و الحصول على اللقب العاشر .