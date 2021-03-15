شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إنسانى للخطيب فى فرع النادى الأهلى بالجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ظهر اليوم الاثنين، عمر أيمن، وأحمد مصطفى، من ‏أصحاب الهمم، والتقط الصور التذكارية معهما بمقر النادي بالجزيرة.‏

واستجاب الكابتن محمود الخطيب لطلب الثنائي بمقابلتهما، وقام بإهدائهما قميص الأهلي الذي يحمل توقيعه، متمنيا ‏لهما وافر الصحة والعافية.‏

وكان الطفل عمر أيمن قد نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمنى فيه مقابلة ‏رئيس الاهلي ومصافحته، وتم تحديد الموعد اليوم الاثنين، موعدا للمقابلة، بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي ‏بثه الطفل الموهوب في كرة القدم عبر حسابه الشخصي.‏

وعقب مقابلة الكابتن، قام الثنائي عمر أيمن وأحمد مصطفى بجولة داخل مقر الاهلي والتقاط ‏الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات ومع كأس دوري أبطال أفريقيا، وفي ملعب التتش.‏

وعبر الثنائي عن سعادتهما الكبيرة بمقابلة الكابتن محمود الخطيب، والتواجد داخل ‏الأهلي نادي القرن وبطل أفريقيا والمتوج ببرونزية مونديال الأندية، وتمنيا أن يحالف الأهلي ‏التوفيق، وأن يتوج بجميع البطولات المقبلة، لاسيما البطولة العاشرة في أفريقيا.‏

كان الخطيب قد التقى لاعبى الاهلى قبل السفر إلى الكونغو وطالبهم باستحضار بشخصية الأهلي، وخوض مباراة فيتا كلوب بمنتهى القوة والجدية، وقال لهم: ما كان يجب أن نكون في هذا الموقف، ولكن ثقتنا بكم كبيرة، وأنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال.

وشدد في حديثه مع لاعبي الاهلي على أن لاعبي الفريق تقع عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لافتًا إلى ضرورة بذل أقصى الجهد أمام فيتا كلوب، والعودة إلى طريق الانتصارات، كما أكد على ثقته وثقة جماهير الأهلي في كل العناصر الموجودة وقدرتهم على تقديم المباراة التي تليق بالنادي.