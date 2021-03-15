شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد قرار المحكمة برفض الطعن: «لا تعليق على أحكام القضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على قرار المحكمة برفض الطعن المقدم منه في قضية حل مجلس إدارة النادي.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هذه الرسالة وصلت من القطري أثناء مرافعة المستشار مرتضى منصور أمام القاضي يوم ١ مارس اول جلسة في الطعن، ناشراً صورة من رسالة شخص».

وأضاف: «لا تعليق على احكام القضاء وكل الشكر وكل الاحترام والتقدير لمن أصدر هذا الحكم».

وحسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين بشكل نهائي قضية عودة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إلى منصبه.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون المقدمة من مرتضى منصور وعدد من أعضاء المجلس، فيما أيدت قرار حل المجلس بالكامل واستمرار اللجنة المؤقتة في إدارة شؤون نادي الزمالك.

صورة من منشور مرتضى منصور