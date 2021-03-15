شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يعلن قائمة منتخب مصر بعد مباريات الأندية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في اجتماعه اليوم بمقر اتحاد الكرة الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولي المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة، للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.

واستقر الجهاز الفني على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم ٢٣ من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

حضر الاجتماع مدير المنتخب محمد بركات وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.