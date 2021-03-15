شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى اليوم تكشف كواليس جلسة الشناوى مع لاعبى الأهلي فى الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد الشناوى، حارس مرمى الاهلي وقائد الفريق جلسة مع اللاعبين على هامش إقامة البعثة في الكونغو لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم أمام فيتا كلوب التي ستقام غدا الثلاثاء على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وشدد عليهم بضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة مع الفريق الكونغولى وخوض اللقاء على أنه نهائى بطولة لتحقيق الفوز وتصحيح المسار للفريق من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على صدارة المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزانى.

ووفقا للمعلومات الواردة من معسكر الاهلي في الكونغو فان اللاعبين تعاهدوا خلال جلسة الشناوى على إستحضار روح الفانلة الحمراء لتحقيق أحلام وطموحات جماهير الأهلى بتخطى عقب فيتا ومواصلة المسيرة للحفاظ على اللقب .

كان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباريات الرسمية بـ٤٨ ساعة، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة أن نتيجة المسحة التي أجراها الفريق وجميع أفراد البعثة أمس في مقر الإقامة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا جاءت سلبية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق فيتا كلوب عصر غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني والختامي اليوم على ملعب الشهداء الذي يستضيف مواجهة فيتا كلوب، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي التي تمنح الفريق الضيف الحق في التدريب على ملعب المباراة مرتين إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.