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برشلونة يقترب من حسم اولى صفقاته الصيفية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يقترب من حسم اولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

كشفت شبكة "فوتبول إنسايدر" أن نادي برشلونة الاسباني قد نجح في إتمام الاتفاق مع الدولي الهولندي جورجينيو ​فينالدوم​ نجم وسط الإنكليزي للانضمام الى صفوف البلوغرانا مجانًا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد فينالدوم مع الريدز نهاية الموسم الجاري، ولم ينجح الطرفين في الاتفاق على عقد جديد.

وأشارت الى أن فينالدوم قد اتفق مع النادي الكتالوني حول بنود عقده مع النادي، حيث من المنتظر أن يكون أولى صفقات الفريق الصيفية في حال عدم حدوث أي معوقات مفاجئة.

وكان فينالدوم هدفاً لنادي إنتر ميلانو الايطالي أيضًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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