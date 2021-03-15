مدرب مونشنغلادباغ:  سنحاول قلب النتيجة في الإياب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

تحدث مدرب ​فريق بوروسيا مونشنغلادباخ​ الالماني، ​ماركو روز​ في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الإياب ضد فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات دور الـ16 خلال فعاليات ​بطولة دوري ابطال اوروبا​.



وقال روز:" خسرنا مباراة الذهاب بـ 2 - 0 ولكننا سنحاول قلب النتيجة في الإياب من خلال القيام ببعض التعديلات على الفريق ".

واضاف روز:" عندما يستحوذ مان سيتي على الكرة تُصبح الامور في غاية الصعوبة على الخصم. وعندما يفقد الفريق الكرة فهم يقومون بتطبيق الضغط العالي بأفضل طريقة".

وتابع روز:" ذاهبون الى بودابست من اجل الفوز. نحن ندرك حجم إمكانيات مان سيتي ولكننا سنقبل بهذا التحدي وسنلعب من اجل التسجيل. ولكن من دون ان ننسى ان ندافع بكل قوة ".

وختم ماركو روز:" بيب غوارديولا يملك شخصية رائع. لديه تأثير كبير على كرة القدم العالمية في السنوات الاخيرة. انه مُولَع بالكثير من الاشياء خلف كرة القدم كما انه شخص لايُصدق".