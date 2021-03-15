فيليبس: آمل ألا أكون قد بلغت ذروة مسيرتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

أعرب اللاعب نات ​فيليبس​ عن أمله في ألا يكون قد "بلغ ذروته" بالفعل في ليفربول في موسم 2020-2021، مع إدراك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لما يجب عليه فعله من أجل الاحتفاظ بمكان في خطط يورغن كلوب.



وقال فيليبس: "سيكون من المحزن أن أستمر في بقية مسيرتي وقد بلغت ذروتها بالفعل. وسيكون هذا عار. من المهم بالنسبة لي ألا تصبح المباراة ضد لايبزيغ أكبر مناسبة أو أفضل مباراة لعبت فيها على الإطلاق".

وأضاف: "أحاول ألا أفكر في الأمر كثيرًا، أحاول أخذ الأمور يومًا بعد يوم. أريد الاستمرار في الاستمتاع بتلك اللحظات. لكي أكون قادرًا على القيام بذلك، يجب أن أتنافس على مستوى عالٍ جدًا في مسيرتي".