ميلان يتنفس الصعداء قبل مواجهة مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان السويدي زلاتان إبرهيموفيتش مهاجم ​ميلان​ اقترب من اللحاق بالمواجهة المرتقبة للفريق امام مانشستر يونايتد في اياب ثمن نهائي ​الدوري الاوروبي​.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن ميلان تلقى أنباء جيدة عن ​ابرا​ بعدما أظهرت الفحوصات نتائج إيجابية.

وأضافت أن زلاتان من المتوقع أن يتواجد ضمن قائمة الروسونيري للمباراة، وقد يتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الخميس.

وعانى إبرا من إصابة في العضلات، خلال الفوز 2-1 على روما، كما عانى من أكثر من إصابة منذ بداية الموسم، وغاب عن 13 مباراة بالكالتشيو.

يذكر ان ابراهيموفيتش نجح في تسجيل 14 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.