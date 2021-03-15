- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الاهلي: لا بديل عن الفوز أمام كلوب الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021
أكد مدرب الاهلي المصري، بيتسو موسيماني، ضرورة تحقيق الفوز على حساب كلوب الكونغولي في المباراة التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء في دوري أبطال أفريقيا.
وقال في تصريحات نشرها موقع الشروق المصري: "كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية 2-2 بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص، ومباراة العودة لا بديل فيها عن الفوز".
واضاف: "نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماسًا وإصرارًا على الفوز".