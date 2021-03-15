مدرب الاهلي: لا بديل عن الفوز أمام كلوب الكونغولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

أكد مدرب ​الاهلي المصري​، ​بيتسو موسيماني​، ضرورة تحقيق الفوز على حساب كلوب الكونغولي في المباراة التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء في ​دوري أبطال أفريقيا​.



وقال في تصريحات نشرها موقع الشروق المصري: "كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية 2-2 بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص، ومباراة العودة لا بديل فيها عن الفوز".

واضاف: "نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماسًا وإصرارًا على الفوز".