قرار ايقاف مرتضى منصور يبقى ساريا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية تأييد الحكم النهائي بحل مجلس إدارة نادي ​الزمالك​ برئاسة ​مرتضى منصور​، وقضت برفض الطعن المقدّم.



وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت استبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة هامة غدا الثلاثاء، ضد الترجي التونسي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.