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التشكيلة المحتملة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

يستعد متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي لإنهاء ما بدأ به أمام ​بوروسيا مونشنغلادباخ​ عندما يلتقي الفريقان في إياب دور الـ 16 من بطولة ​​، بعد أن فاز بنتيجة 2-0 في الذهاب.

التشكيلة الأساسية المحتملة لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي:

إيدرسون، كايل ووكر، دياز، جون ستونز، زينتشينكو؛ فرناندينيو، إلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين؛ رياض محرز، غابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينغ

التشكيلة المحتملة لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني:

سومر، لينر، غينتر، إلفيدي، فيندت؛ نيوهاوس، زكريا؛ هوفمان، ستيندل، تورام؛ بليا

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MO Nasa

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