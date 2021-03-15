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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة المحتملة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021
يستعد متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي لإنهاء ما بدأ به أمام بوروسيا مونشنغلادباخ عندما يلتقي الفريقان في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز بنتيجة 2-0 في الذهاب.
التشكيلة الأساسية المحتملة لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي:
إيدرسون، كايل ووكر، دياز، جون ستونز، زينتشينكو؛ فرناندينيو، إلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين؛ رياض محرز، غابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينغ
التشكيلة المحتملة لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني:
سومر، لينر، غينتر، إلفيدي، فيندت؛ نيوهاوس، زكريا؛ هوفمان، ستيندل، تورام؛ بليا