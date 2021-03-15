التشكيلة المحتملة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

يستعد متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي لإنهاء ما بدأ به أمام ​بوروسيا مونشنغلادباخ​ عندما يلتقي الفريقان في إياب دور الـ 16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​، بعد أن فاز بنتيجة 2-0 في الذهاب.



التشكيلة الأساسية المحتملة لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي:

إيدرسون، كايل ووكر، دياز، جون ستونز، زينتشينكو؛ فرناندينيو، إلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين؛ رياض محرز، غابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينغ

التشكيلة المحتملة لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني:

سومر، لينر، غينتر، إلفيدي، فيندت؛ نيوهاوس، زكريا؛ هوفمان، ستيندل، تورام؛ بليا