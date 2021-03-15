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صفعة قوية لـ بولندا قبل مواجهة انجلترا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفعة قوية لـ بولندا قبل مواجهة انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

كشف باولو ​سوزا​ مدرب المنتخب البولندي، إن ثلاثي الهجوم ​ليفا​ندوفسكي وبياتيك وميليك قد لا يكونوا متاحين للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام نظيره الإنكليزي في 31 آذار الجاري ضمن ​التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم​.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجمين الثلاثة بسبب القيود المفروضة في ظل جائحة .

ويستعد بايرن ميونيخ الذي يلعب له ليفاندوفسكي، لخوض مواجهة مهمة في 3 نيسان، حيث يحل ضيفًا على لايبزيغ أقرب منافسيه في صدارة الدوري الألماني.

ويستهل المنتخب البولندي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بلقاء المجر في بودابست في 25 آذار الجاري، وبعدها بـ 3 أيام، يستضيف منتخب أندورا في وارسو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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