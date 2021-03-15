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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفعة قوية لـ بولندا قبل مواجهة انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021
كشف باولو سوزا مدرب المنتخب البولندي، إن ثلاثي الهجوم ليفاندوفسكي وبياتيك وميليك قد لا يكونوا متاحين للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام نظيره الإنكليزي في 31 آذار الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجمين الثلاثة بسبب القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستعد بايرن ميونيخ الذي يلعب له ليفاندوفسكي، لخوض مواجهة مهمة في 3 نيسان، حيث يحل ضيفًا على لايبزيغ أقرب منافسيه في صدارة الدوري الألماني.
ويستهل المنتخب البولندي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بلقاء المجر في بودابست في 25 آذار الجاري، وبعدها بـ 3 أيام، يستضيف منتخب أندورا في وارسو.