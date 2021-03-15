صفعة قوية لـ بولندا قبل مواجهة انجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

كشف باولو ​سوزا​ مدرب المنتخب البولندي، إن ثلاثي الهجوم ​ليفا​ندوفسكي وبياتيك وميليك قد لا يكونوا متاحين للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام نظيره الإنكليزي في 31 آذار الجاري ضمن ​التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم​.



وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجمين الثلاثة بسبب القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستعد بايرن ميونيخ الذي يلعب له ليفاندوفسكي، لخوض مواجهة مهمة في 3 نيسان، حيث يحل ضيفًا على لايبزيغ أقرب منافسيه في صدارة الدوري الألماني.

ويستهل المنتخب البولندي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بلقاء المجر في بودابست في 25 آذار الجاري، وبعدها بـ 3 أيام، يستضيف منتخب أندورا في وارسو.