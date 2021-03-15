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بيان توضيحي لريال مدريد يكشف تفاصيل اصابة هازارد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

نشرت صفحة فريق ​​ الاسباني الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، بياناً رسمياً افصحت فيه عن تفاصيل اصابة لاعب ​الفريق الملكي​، الدولي البلجيكي ايدين ​هازارد​ الذي من المرجح ان يغيب لفترة قد تتخطى الاربعة اسابيع.

وجاء في بيان ​الميرينغي​ ما يلي:"أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم للاعبنا إيدين هازارد، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة في العضلة القطنية اليمنى. سيتم متابعة تطور حالته."

يذكر ان هازارد يعاني من سوء حظ منذ وصوله الى ​اسبانيا​ حيث تلقى عدد من الاصابات التي ابعدته طويلاً عن الملاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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