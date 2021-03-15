كابيلو: الانتر حسم اللقب.. ولاوتارو افضل من لوكاكو فنياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

كشف الايطالي المخضرم فابيو كابيلو أن نادي انتر ميلانو قد حسم لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك بعد فوزه مؤخرًا على حساب تورينو 2-1.



ويتصدر النيراتزوري ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان الوصيف و10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

وتحدث كابيلو عن المنافسة في الكالتشيو "لسكاي إيطاليا":" لقد قلت منذ أسابيع أن الإنتر قد حسم البطولة، عندما خسر ميلان أمام سبيتزا وأعيد تأكيد ذلك اليوم".

وتابع:" علينا أن نهنئ كونتي على ما حققه، لأنه أدرك أن اللعب الهجومي الإيجابي مفيد لفريقه من أجل تحقيق ​اللقب​".

وعن رأيه من هو الأفضل بين لوكاكو ومارتينيز، أجاب:" فنياً ليس هناك اي جدال، ​لاوتارو​ أفضل من روميلو".

وأتم:" لوكاكو أقوى جسديًا، أسرع ولكن مارتينيز متفوق تمامًا من الناحية الفنية".