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كابيلو: الانتر حسم اللقب.. ولاوتارو افضل من لوكاكو فنياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

كشف الايطالي المخضرم فابيو كابيلو أن نادي انتر ميلانو قد حسم لقب هذا الموسم وذلك بعد فوزه مؤخرًا على حساب تورينو 2-1.

ويتصدر النيراتزوري ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان الوصيف و10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

وتحدث كابيلو عن المنافسة في الكالتشيو "لسكاي إيطاليا":" لقد قلت منذ أسابيع أن الإنتر قد حسم البطولة، عندما خسر ميلان أمام سبيتزا وأعيد تأكيد ذلك اليوم".

وتابع:" علينا أن نهنئ كونتي على ما حققه، لأنه أدرك أن اللعب الهجومي الإيجابي مفيد لفريقه من أجل تحقيق ​اللقب​".

وعن رأيه من هو الأفضل بين لوكاكو ومارتينيز، أجاب:" فنياً ليس هناك اي جدال، ​لاوتارو​ أفضل من روميلو".

وأتم:" لوكاكو أقوى جسديًا، أسرع ولكن مارتينيز متفوق تمامًا من الناحية الفنية".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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