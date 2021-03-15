هافيرتز: يجب أن أحسّن أدائي ولن أقدم أعذارا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

أقر اللاعب الألماني كاي ​هافيرتز​ بأنه يجب أن يتحسن في ​تشيلسي​، لكنه لن يقدم أعذارًا لمعاناته.



وقال هافيرتز: "كورونا انتهى الآن، أشعر أنني بحالة جيدة. لقد تعرضت لإصابة طفيفة في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن حان الوقت الآن للعب بشكل جيد. لا بد لي من تحسين لعبتي. لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، لكن لا أعذار. لا بد لي من الاستمرار في العمل وآمل أن يكون هناك تحول كبير قريبًا، لكنني سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "بالنسبة لي كان من الصعب تغيير كل شيء. إنه أمر صعب بالنسبة لي، لكنني هنا منذ ستة أشهر وأعتاد على المكان. آمل أن أرى عائلتي قريبًا. إنه أمر صعب بالنسبة لي، لطالما أحببت قضاء الوقت معهم. لم يكن هذا هو الوقت المناسب لقضاء بعض الوقت معهم. لكن لست أنا وحدي، فهناك الآلاف من الأشخاص الآخرين في وضع أسوأ مني. هذا ليس عذرا بالنسبة لي. سأبذل قصارى جهدي".