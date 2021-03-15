شكرا لقرائتكم خبر عن «حكيم» لحمدان بن راشد يتألق في مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

خطفت المهرة «نضرة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لقب الشوط الافتتاحي للأفراس والمهرات في الحفل الثالث عشر لمضمار أبوظبي، الذي أقيم، أمس الأول، وشهد 6 أشواط مثيرة، وتوج الجواد «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بلقب الشوط الرئيسي والختامي في الحفل، كما شهدت الأمسية ثلاثية للمالك خالد خليفة النابودة، وثنائية للفارس تاج أوشي.

ونجحت المهرة «نضرة» لصاحب السمو رئيس الدولة، في تحقيق فوزها الأول، بإشراف إريك لمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، في انتزاع لقب الشوط الافتتاحي المخصص للأفـراس والمهـرات لمسافة الميل، وتفوقت بفارق عنق عن الوصيفة «مروج» مسجلة زمناً قدره 1:4693 دقيقة.

وتوج «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الشوط السادس والأخير وهو الوحيد في الحفل المخصص للخيول المهجنة الأصيلة وامتد لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، بإشراف علي الرايحي وقيادة جيم كرولي، وتغلب على منافسه الوصيف «برومبيتنج» بفارق عنق مسجلاً زمناً قدره 1:24:07 دقيقة.

وحلق الجواد «ايه اف دارس» لخالد النابودة وإشراف ارينست اورتيل وقيادة المخضرم تاج أوشي بلقب الشوط الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للمبتدئة، وحقق فوزه الأول من مشاركته الثانية تاركاً الوصافة إلى «بسيمة الوثبة» ووصل إلى خط النهاية بتوقيت قدره 1:35:30 دقيقة.

وواصل الفارس الآيرلندي تاج أوشي تألقه وكرر فوزه في الشوط الثالث عندما انتزع لقب الشوط على صهوة «ايه اف منصف» لخالد النابودة لمسافة 1400 متر بعد صراع قوي مع «اس اس جلمود» الذي حل وصيفاً وحقق البطل الفوز بفارق عنق وبزمن قدره 1:33:54 دقيقة.

وأكملت خيول خالد النابودة الهاتريك بتحقيق الفارسة مالين هولنييرج أول انتصار لها بالدولة عندما توجت على صهوة «ايه اف تغزل» بلقب سباق حضن الغيل في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «تكافؤ» بإشراف إرنسيت أورتيل تاركة الوصافة لـ«العابر» بفارق.75 طول وبزمن قدره 1:19:36 دقيقة.

وشهد سباق كأس الوثبة ستاليونز برعاية سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي جاء في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر «تكافؤ» ثاني مفاجآت الحفل بفوز الجواد «مايرومون» بإشراف خليفة النيادي وقيادة خوسيه روزاليس، ونجح البطل في تحقيق انتصاره الأول بعد محاولات عديدة، وتفوق على المنافسين بزمن قدره 2:31:72 دقيقة، تاركا الوصافة إلى «السعيد» بفارق نصف طول.

توج الفائزين في الشوط السادس والأخير اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والأسترالي كيم وليتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية وشاركت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية في تتويج شوط كأس الوثبة.