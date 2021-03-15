شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية تنطلق الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة، ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبالتعاون والشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الساعة العاشرة صباح الخميس المقبل عن بُعد فعاليات النسخة الرابعة من «مؤتمر دبي الدولي للفروسية» الذي ينظمه الملكي للفروسية، تحت شعار.. «فروسية آمنة في زمن الجائحة»، بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة الفروسية في مختلف المواضيع، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم كلمة افتتاحية يلقيها مصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس المؤتمر، ثم تبدأ أعمال المؤتمر بالجلسة الأولى بعنوان: «سباقات الفروسية العالمية في ظل تطورات كوفيد -19» ويتحدث في الجلسة الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد أحد أكبر ملاك الخيول العربية، وخلف بن رباح الشمري مالك خيول عربية أصيلة، ويحاورهما الإعلامي والمحلل محمد أحمد من مؤسسة دبي للإعلام، وتتناول الجلسة الثانية موضوع «تنظيم سباقات الفروسية الدولية.. تحديات وإنجازات» ويتحدث فيها صالح علي الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية بالسعودية، ومتعب الشمري مدير عام ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيول العربية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، ويحاورهم أيضاً الإعلامي والمحلل محمد أحمد من مؤسسة دبي للإعلام، أما الجلسة الأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر فتتناول موضوع «تجارة الفروسية.. التحديات والحلول في ظل جائحة كوفيد -19» ويتحدث فيها خالد النابودة مالك إسطبلات العوير وأحد كبار مربي الخيول، ويحاوره الإعلامي والمحلل عبدالرزاق محمدي من مؤسسة دبي للإعلام.

كما أن اليوم الثاني من المؤتمر مخصص لجلسة خاصة استثنائية بعنوان: «سباقات الفروسية وأحكامها في الشريعة الإسلامية» ويتحدث فيها الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي بالسعودية، وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.

أما اليوم الثالث فيتناول أربع جلسات، الأولى جلسة نقاشية بعنوان: «مشاركة المرأة الخليجية في سباقات السرعة» وتتحدث فيها صالحة الغرير وهي أول مدربة سباقات السرعة في دولة الإمارات، وسارة بنت محمد القحطاني وهي أول مدربة سباقات السرعة بالسعودية، وماريا بنت صالح المبارك وهي مالكة إسطبلات ماريا المبارك بالسعودية، ومضاوي بنت حمد القحطاني فارسة سباقات السرعة بالسعودية، بالإضافة إلى سليمة الطالعي من سلطنة عمان وهي أول فارسة عربية في تاريخ سباقات الخيول العربية الأصيلة، وأول فارسة عربية في السباقات الأسترالية، وعائشة الفقاعي من الإمارات وهي فارسة ومؤسسة النادي الثقافي للفروسية والشعر وخريجة الدفعة الأولى من مسار جودلفين، ويحاورهن حمزة العجلاني من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، أما الجلسة الثانية بعنوان: «إرشادات عامة لمنتسبي الفروسية في ظل جائحة كوفيد 19» ويقدمها الدكتور علي الدويرج مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، أما الجلسة الثالثة ستكون مع موضوع «تأثير فيروس كورونا على الخيول.. وأسئلة عامة من الفرسان والمدربين وملاك الخيول» ويقدمها الدكتور علي الطويسي، رئيس قسم البيطرة لدى اتحاد الإمارات للفروسية ومحاضر دولي، وتختتم أعمال المؤتمر بالجلسة الأخيرة ويقدمها الشاب محمد أحمد محمد القاسم باحث في شؤون أبحاث الخيول من دولة الإمارات، ويتناول موضوع «الطبيعة الفيزيولوجية للأفراس في فترة اللقاح والتحديات التي يواجهها ملاك الخيول في موسم الإنتاج».

وعبر مصطفى علي بن أحمد عمشان، رئيس المؤتمر عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لرعايته ودعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة ومتابعته لأعمال المؤتمر، ما كان له الأثر البالغ في نجاح الدورات السابقة، ودعا الله العلي القدير أن يمن على سموه بالصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يمد الله في عمره ويسعد جميع محبيه بعافيته وسلامته.

واختتم قائلاً: إن ثقته كبيرة في أن تحقق الدورة الرابعة من المؤتمر أيضاً نجاحاً باهراً داعياً المولى، عز وجل، أن يرفع هذا الوباء، وأن يعيد رونق المؤتمرات من خلال الحضور في باحات القاعات في المستقبل القريب العاجل، بإذن الله تعالى.