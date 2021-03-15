إما الموافقة أو الرحيل.. تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لـ فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن التفاصيل الكاملة لمفاوضات نادي الزمالك مع النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتجديد تعاقده الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد عقدوا جلسة مع مهند عون، وكيل أعمال اللاعب الدولي التونسي، على هامش مباراة الترجي والزمالك التي أقيمت في تونس الأسبوع الماضي وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل إدارة الزمالك قوله إن مهند عون طلب خلال الجلسة التى عقدت قبل مباراة الترجى من الزمالك حصول فرجانى ساسي على 2 مليون و850 ألف يورو في الموسم دون ضرائب، ويتسلم مليوناً و400 ألف يورو نقداً عند توقيع العقد كمقدم.

وأضاف المصدر أن مسئولو الزمالك رفضوا طلب وكيل أعمال فرجاني ساسي، معتبرين أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه، قبل أن يقوم مهند عون بتخفيض المبلغ إلى 2 مليون و500 ألف يورو وهو ما رفضه مسئولو الزمالك أيضاً.

وتابع المصدر أن مسئولو الزمالك عرضوا زيادة 10 % عن قيمة عقد فرجاني ساسي الحالى مع الزمالك، حيث سيحصل اللاعب على مليون و450 ألف يورو فى الموسم، وعرض الزمالك مليوناً و600 ألف يورو فى الموسم الواحد، كما تضمن عرض الزمالك حصول اللاعب على متأخراته السابقة والبالغة 300 ألف يورو ضرائب العقد القديم، و300 ألف يورو باقى مستحقات آخر موسم، بمجرد توقيع العقد الجديد، ويتم احتساب الضرائب كمقدم تعاقد العقد الجديد.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الزمالك وساسي تجمدت على مكالمة هاتفية من وكيل اللاعب لمسئولي الزمالك بالموافقة على عرض النادي أو رفض العرض وإغلاق ملف التجديد نهائياً.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية تونسية أن منتخب تونس سيفتقد خدمات فرجاني ساسي أمام منتخب ليبيا، في المباراة المقرر إقامتها في الـ 25 من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بسبب الإيقاف.

وذكر موقع " فوت 24 foot" التونسي، أن منتخب تونس سيكون محروماً من خدمات ساسى أمام ليبيا، بالإضافة إلى وهبي الخزري، بسبب عقوبة الإنذار الثاني.

وأضاف الموقع أن إيقاف ساسي والخزرى ستكون فرصة كبيرة للمدرب المنذر الكبير، المدير الفني لنسور قرطاج، لتجربة حلول جديدة، خاصة أن منتخب تونس ضمن التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.