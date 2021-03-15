الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الأهلى باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وجاء احتجاج الأهلى متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولى «الكاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دورى أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.
يأتي ذلك بالرغم من أنه سبق وخاض الأهلى مواجهته أمام سيمبا التنزانى على ملعب الأخير بحضور 25 ألف مشجع من جماهيره، فى الوقت الذى لم يتم السماح للأهلى بدخول أى عدد من جماهيره فى المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السودانى يوم16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.
وجاء فى احتجاج الأهلى أيضًا، أن نادى فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفنى أنه تم تحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلى فى الثانية ظهرًا فى درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعى؛ لأن لاعبى الأهلى لم يعتادوا اللعب فى هذه الأجواء، وردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة فى التاسعة مساءً فى أجواء باردة، فى الوقت الذى يعلم فيه «كاف» أنه هو الذى حدد موعد انطلاق مباريات الأهلى التى أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.
وطالب الأهلى فى احتجاجه بحفظ حقوقه فى مواجهة قرار نادى فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيرى والذى يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة.