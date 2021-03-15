شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الأهلى باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء احتجاج الأهلى متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولى «الكاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دورى أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.

يأتي ذلك بالرغم من أنه سبق وخاض الأهلى مواجهته أمام سيمبا التنزانى على ملعب الأخير بحضور 25 ألف مشجع من جماهيره، فى الوقت الذى لم يتم السماح للأهلى بدخول أى عدد من جماهيره فى المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السودانى يوم16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.

وجاء فى احتجاج الأهلى أيضًا، أن نادى فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفنى أنه تم تحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلى فى الثانية ظهرًا فى درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعى؛ لأن لاعبى الأهلى لم يعتادوا اللعب فى هذه الأجواء، وردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة فى التاسعة مساءً فى أجواء باردة، فى الوقت الذى يعلم فيه «كاف» أنه هو الذى حدد موعد انطلاق مباريات الأهلى التى أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.

وطالب الأهلى فى احتجاجه بحفظ حقوقه فى مواجهة قرار نادى فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيرى والذى يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة.