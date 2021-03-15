7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي، وطبيب الأهلي يكشف موقف طاهر والسولية وهانى من مواجهة فيتا كلوب.

مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

كشفت مصادر لليوم السابع التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات مع الدولى التونسى فى الوقت الحالى بعد الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مهند عون وكيل أعمال فرجانى ساسى على هامش مباراة الترجى والزمالك التى أقيمت فى تونس الأسبوع الماضى وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.

طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر والسولية وهانى من مواجهة فيتا كلوب

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ثلاثى الفريق "طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد هانى" سيُشاركون فى مران اليوم بالكونغو.

إصابة 3 لاعبات فى منتخب الكاراتيه بفيروس كورونا بالدورى العالمى بتركيا

كشفت المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الكاراتيه، قبل عودتهم من تركيا بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى، عن تأكد إصابة الثلاثى فريال أشرف، وياسمين حمدى، وسارة عاصم، بفيروس كورونا.

سيمبا والمريخ وراء تعديل موعد مران بيراميدز فى تنزانيا قبل لقاء نامونجو

تقرر تغيير موعد التدريب الأساسى لفريق الكرة بنادي بيراميدز على ستاد تنزانيا الوطني فى إطار الاستعداد لمواجهة نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية، وأصبح من المقرر أن يخوض الفريق السماوى مرانه الجماعى على ملعب المباراة فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، بدلا من الغد.

المقاولون يجدد الثقة فى عماد النحاس وجهازه الفني رغم الهزيمة من المحلة

جدد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الهزيمة التي تلقاها ذئاب الجبل بالأمس أمام غزل المحلة في مباارة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام بهدف نظيف، والتي تعد الهزيمة التاسعة للمقاولون خلال الدور الأول.

رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين فى التدريب الأخير قبل لقاء الترجى التونسى

حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور جزء من مران الفريق الأول بالنادى المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي.

المصرى يغلق صفحة كريم العراقى نهائياً ويطالبه بتحديد مصيره

قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى إغلاق صفحة كريم العراقى، ظهير أيمن الفريق، وعدم التحدث فيها بشكل نهائى لزيادة التركيز بين اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بعدما أثرت المشاكل على النتائج الأخيرة وأدت لتقهقر ترتيب الفريق إلى المركز السادس بجدول الترتيب بعدما كان يحتل المركز الثالث.